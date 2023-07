Tšehhi saatis WTA turniirile tulnud Venemaa tennisisti riigist välja

Mitmed Venemaa ja Valgevene tennisistid on ennast kirja pannud uuel nädalal algavale Praha WTA 250 turniirile, kuid nüüd on neile teatatud, et nad ei ole oodatud. Neist esimesena riiki siseneda üritanud venelanna, kelle nime ei mainita, saadeti riigist välja.