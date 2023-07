Selgus majas. Kõik tõstjad peavad kaalumise ajal kandma „aluspesu“

Tõstjate jaoks on kaalumine peaaegu sama tähtis kui võistlus ise, sest tõstepõrandale pääsemiseks ei tohi kehakaal vastava kaaluklassi piire ületada. Igas vanuses mehed ja naised peavad kaalumisel kandma tõstevormi. Suuri vaidlusi tekitava sõna „alusrõivad“ mainimine on uuendatud reeglitest eemaldatud.

„Maailmameistrivõistlustel sain kaaluda ilma rinnahoidjata, aga äsja Armeenias peetud Euroopa meistrivõistlustel öeldi mulle, et rinnahoidja tuleb selga panna. Need on mõlemad Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlused,“ rääkis Belgia tõstja Nina Sterckx toona.