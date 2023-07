OTSEBLOGI JA FOTOD | Erm andis tõkkejooksuga palju punkte ära, miinuseid kogusid ka teised kümnevõistlejad

Laupäeva kokkuvõte: Kümnevõistluses katkestas reielihase vigastuse tõttu kuulitõuke järel võistluse Janek Õiglane. Avapäeva lõpetas liidrina Johannes Erm, kel koos 4448 punkti (senine seeria: 10,57 (isiklik rekord); 7.38; 14.90; 2.04 (isiklik rekord); 46,97 (isiklik rekord)). Ta kaotab isiklikule rekordile (8445 p) 65 silmaga. Teist kohta hoiab Kristjan Rosenberg 4119 punktiga (10,92; 7.03; 14.37; 2.01; 49,11). Ta kaotab oma tippmargile (8299 p) 140 punktiga. Kolmas on Hans-Christian Hausenberg (4110 punkti; 10,74; 7.88; 13.58; 1.89; 51,36). Neljas on avapäeva järel Risto Lillemets 4093 punktiga (10,80; 7.02; 14.08; 1.98; 49,22). Ta kaotab isiklikule rekordile (8156 p) vaid 7 punktiga.

Piletid on müügil Piletitaskus.

Esimese päeva piletid | Teise päeva piletid

Võistluste päevapileti hind on 15 €, sooduspilet (õpilased, üliõpilased, pensionärid) maksab 10 €. Kuni seitsmeaastastele (k.a) lastele on sissepääs tasuta.