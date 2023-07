OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti meistrivõistlused: Õiglane katkestas, Suumann ja Verlin tegid finaalis vägeva jooksu

Eesti meistrivõistluste üks kõige põnevamaid alasid tõotab tulla meeste kümnevõistlus, kus on mängus MM-pääse. Mullune EM-i pronksimees Janek Õiglane (Audentese SK) teeb oma selle hooaja esimese kümnevõistluse. Eesti meistritiitli nimel hakkavad võistlema ka Johannes Erm (SK Leksi 44), Risto Lillemets (KJK Saare), Kristjan Rosenberg (Tallinna SS Kalev) ja Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev). Hetkeseisuga on Budapesti MM-i pilet taskus Karel Tilgal, kuid järgmised kaks kohta on veel lahtised. Eesti meistritiitel tagab sportlasele pääsu MM-ile eeldusel, et sportlane täidab normi (8460 punkti) või mahub reitingutabelis 24 hulka.