BLOGI JA FOTOD | Mägi sai jagu olümpianormist, võimsa lõpu teinud Erm ohustas isiklikku rekordit

Lisaks Ermile säras pühapäeval Rasmus Mägi, kes võitis meeste 400 meetri tõkkejooksu ajaga 48,04. See on tema hooaja tippmark ning Eesti meistrivõistluste ja Kadrioru staadioni rekord. Ühtlasi sai ta jagu Pariisi olümpianormist (48,70). Mägi isiklik rekord on 47,82.