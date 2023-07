36-kordne Itaalia meister visati eurosarjast välja

Eile sai see küsimus vastuse ning tuli teade, et tulevasel hooajal Juventusel eurosarjas kohta ei ole. Põhjuseks on finantsilise ausa mängu reeglite rikkumine. Lisaks määrati klubile 20 miljoni euro suurune trahv, millest tuleb neil tasuda vaid pool juhul, kui nende finantsdokumendid vastavad järgneval kolmel aastal nõuetele.

Juventuse rahaasjade kohta algatati uurimine juba eelmise aasta kevadel ning juurdluse käigus selgus, et klubi oli aastatel 2018–2020 esitanud oma kahjumi valesti. Leiti, et Juventus kasutas kunstlikke üleminekutehinguid oma bilansi parandamiseks.

Eilset UEFA otsust klubi aktsepteerib ning seda edasi ei kaevata. „Tunneme kahetsust. Me pole nõus, kuidas on asju tõlgendatud ning oleme veendunud, et meie tegevused on olnud seaduspärased. Oleme otsustanud seda otsust mitte edasi kaevata, sest selle tulemustes ja ajastuses ei saa olla kindel. See seaks omakorda kahtluse alla meie osaluse meistrite liigas hooajal 2024/25,“ rääkis Juventuse president Gianluca Ferrero.