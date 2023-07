VIDEO | Vähi seljatanud jalgpallur kukkus treeningul kokku

Koondisekaaslased ja meditsiinitöötajad jooksid kiiresti murul lebava Caicedo seisukorda kontrollima. The Guardiani andmetel on jalgpalluriga kõik korras. „Linda on füüsiliselt väga väsinud. Treeningutel toimunu on märk stressist ja füüsilisest ülekoormusest. Tal on kõik hästi ja kõik on normaliseerunud,“ rääkis Kolombia koondise meditsiinipersonali liige.