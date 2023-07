Uskumatu! Olümpiafestivalilt pronksmedali võitnud Eesti tõkkejooksja on alaga tegelenud vaid kaks kuud

3x3 koondis pääses nelja sekka

„Neljanda koha puhul on emotsioon alati pettumust tekitav, aga usun, et kui emotsioon lahtub, saavad poisid ise ka aru, et nad tegid ülivägeva turniiri, kui mõelda, et olime nelja seas riikidega nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Serbia,“ rääkis koondise peatreener Siim Raudla. „Need on vähemalt Euroopa mõistes täielikud korvpalli tipud. Peame jääma realistlikuks. Vaadates, kuidas me nii poolfinaali kui ka pronksimatši mängisime, siis poistel on igal juhul põhjust seljad sirgu lüüa ja nokad püsti tõsta. Nad tegid ära suure töö ja see, et me medalist ilma jäime, on tegelikult väike asi. Suur tunnustus neile, sest polnud palju neid, kes uskusid enne turniiri, et Eesti mängib poiste arvestuses nelja seas.“