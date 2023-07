Kalle Rovanperä kahtleb, kas suudab karjääri jooksul esimest korda Soome MM-etapi võita

Rovanperä on korduvalt öelnud, et eelistab kahe kiire etapi võrdluses Rally Estoniat ja seda on kinnitanud ka tulemused. Kui Eestis on ta kolm aastat järjest võitmatu olnud, siis Soome MM-etapil sõitis ta 2021. aastal teelt välja ja 2022. aastal jäi Rovanperä mõnevõrra üllatuslikult alla toona Hyundaid esindanud Ott Tänakule .

„Püüan anda oma parima, et võita, kui see võimalik on. Samal ajal peame mõtlema ka MM-sarja üldarvestuse peale, et mitte anda ära edu, mille oleme sisse teinud,“ rääkis Rovanperä Toyota pressiteenistuse vahendusel.