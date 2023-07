Õnnetu vigastus avas Soomerile MM-sarja ukse: pean rattaga kiiresti kohanema

Tänavu otsustas Soomer oma meeskonnaga keskenduda Saksamaa Superbike klassi meistrivõistlustele IDM-sarjas ning on seda teinud äärmiselt edukalt. Tänavu on Soomer IDM-sarjas Mostis juba võistelnud, tulles seal toimunud etapi esimeses sõidus kolmandaks. Nüüd saab ta oma kogemusi rakendada Superbike klassi MM-etapil.

Soomeri meeskonnakaaslaseks nädalavahetuse etapil meeskonnas Petronas MIE Racing Honda on Eric Granado. „Mul on hea meel, et saan sel nädalavahetusel teha meeskonnaga PETRONAS MIE Racing Honda oma debüüdi World Superbike sarjas ja ootan põnevusega naasmist World Superbike melusse. Ma tean, et pean rattaga kiiresti kohanema, kuid Most on vahva rada ja olen väljakutseks valmis,“ ütles Soomer.