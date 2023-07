Oliver Solbergi jaoks pole tiitel kõige tähtsam: olen igal rallil kõige kiirem olnud!

„Elu juba on kord selline. Tegin väikse vea ja nii lihtsalt on. Nendel rallidel, kus pidin tänavu punkte teenima, sõitsin aga stabiilselt ja jõudsin iga kord poodiumile. Nüüd oli lihtsalt kivi teel ja muidugi ma sõitsin sellele täpselt otsa. Auto sai veidralt kahjustada, aga mis teha,“ selgitas Solberg.

„Loomulikult on see tiitliheitlust silmas pidades pettumustvalmistav, aga kui ma ei ole kiire, siis pole võimalik ka meistriks tulla. Nii et pigem olen lihtsalt kõige kiirem ja eks siis ole näha, mis saama hakkab,“ vihjas Solberg, et kiirus on tema jaoks tiitlist tähtsam.