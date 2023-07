Eesti sprindi tulevikulootus võitis noorte olümpiafestivalil pronksmedali!

Sprinteril oli hea meel, et ta suutis ennast pärast 100 meetri kulda hästi kokku võtta. „Ümberfokusseerimine on hästi raske. Aga kõige tähtsam on ikkagi toetav tiim. Üks treener, kes meil siin kaasas on, Heiko Väät, ütles, et kuld jäi seljataha, lähme teeme midagi muud ka. Pidin mõtlema 200 meetrile ja tuli pronks. Täiesti lõpp!“ rääkis Ott. Kui lühema distantsi medali pühendas ta sünnipäeva tähistanud vanaemale, siis tänase pronksi Eesti rahvale. „Ma olen need pooleldi endale ka pühendanud, aga pool võib teistele ka anda!“