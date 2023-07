Novak Djokovici vanemad ühest suust: meie poeg võiks juba tennisekarjääri lõpetada

Serbia tennisestaari isa Srdjan Djokovic rääkis filmis muu seas ka enda poja karjääri oletatavast pikkusest. Tema sõnul oleks ideaalne, kui Djokovic lõpetaks mängijakarjääri järgmise aasta lõpus. „Ma arvan, et ta oleks pidanud juba ammu lõpetama selle üliraske ameti pidamise,“ rääkis Srdjan Djokovic dokumentaalfilmis.

See väide tundub üsna karm, kui võtta arvesse, et Serbia tennisist on jätkuvalt oma ala absoluutses tipus ning võitnud tänavusel hooajal kaks suure slämmi tiitlit. Paljud loodavad, et Djokovici ja Carlos Alcarazi vahel kujuneb, vähemalt järgmisel paaril hooajal, uue ja vana generatsiooni vaheline tuline rivaliteet.

Djokovic isa põhjendas oma sõnavõttu sellega, et tennis on vaid osa tema poja elust. „See mäng on füüsiliselt ja psühholoogiliselt väga raske ja nõudlik. Ta on spordile pühendunud ligi 30 aastat ega ole vahepeal kordagi jalga gaasilt võtnud. Loodan, et ta on kunagi tuntud ka nende asjade poolest, mida ta pärast tennisekarjääri teeb. Kui ta nii jätkab, siis ei jää tal elus aega millekski muuks,“ arutles Srdjan Djokovic.

Djokovici ema on samal arvamusel, et tema poja karjäär võiks kesta veel maksimaalselt kaks aastat. „Kõik sõltub temast endast. Ta võiks selle kõik kohe lõpetada. Ta on juba kõik võitnud,“ rääkis Dijana Djokovic dokumentaalfilmis.

Viimastel aastatel on Djokovic keskendunud üha enam ainult suure slämmi turniiride võitmisele. Serblane teatas äsja, et loobub augusti alguses toimuvast Toronto ATP 1000 turniirist.