DELFI FOTOD | EM-iks valmistuv Eesti võrkpallinaiskond alustas kontrollkohtumisi kaotusega Rumeeniale

Teises geimis jätkas Rumeenia võimsalt ning läks ette 7:2. Viiepunktilisest kaotusseisust võttis eestlaste peatreener Alessandro Orefice aja maha. Rumeenia hoogu ei see ei peatanud ning koondise edu kasvas seitsmele punktile (10:3). Eesti jõudis nelja punkti kaugusele (8:12), sellele vastas Rumeenia aga 3:0 spurdiga. Võõrustajad jõudsid taas nelja punkti kaugusele (14:18), aga siis eksis Silvia Pertens servil. Lähemale eestlannad enam ei jõudnud, teine geim kuulus külalistele samuti numbritega 25:17.

Juba varasemalt oli kokku lepitud, et mängitakse vähemalt neli geimi. Lisageim algas samuti tasavägiselt, kumbki koondis suuremat kui paaripunktilist edu kätte võidelda ei suutnud. 9:9 viigiseisu järel said rumeenlannad ette 14:11, aga Eesti vastas sellele omakorda 3:1 spurdiga. 15:15 seisult said vastased taas paaripunktilise edu kätte. Eesti jõudis tänu Liis Kiviloo ja Kertu Laagi edukatele rünnakutele ühe punkti kaugusele (23:24), aga teise geimpalli Rumeenia vormistas siiski ära.