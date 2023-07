Sander Raieste: vahel tundub, et mujal on muru rohelisem, aga ma ei kibele Baskoniast kuhugi

„Veerandfinaalis oli meil seitsme-kaheksa meheline rotatsioon. Viimased kolm ei mänginudki. Play-off'is käib see asja juurde. Minu positsioonil (tavaliselt väike äär – A.K) mängis Rokas Giedraitis peaaegu 40 minutit. Treenerile ei saa midagi pahaks panna, see on normaalne korvpalli osa,“ rääkis sel nädalal Eesti koondisega liitunud Raieste.