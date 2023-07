Eesti U17 võrkpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võiduga Sloveenia üle

Eesti noormehed suutsid tasavägiselt kulgenud avavaatuse enda kasuks kallutada, kui 17 : 16 seisult tehti 21 : 17 spurt ja võideti geim 25 : 22. Teises geimis haarasid eestlased 7:3 edu, ent vastane viigistas 7 : 7 ja edasi kulges geim tasavägiselt, kuni Eesti poisid taas geimi keskel suurema edu haarasid ning võitsid teisegi vaatuse tulemusega 25 : 20. Ka kolmas geim algas sarnase stsenaariumiga, ent see geim oli tasavägine kuni lõpuni. 18:18 seisult sai Eesti kaks punkti järjest, kui meie blokk andis 20 : 18 edu. Joosep Kuriku võimas rünnak tegi seisuks 23 : 19, ent sloveenid tulid veel kahe punkti kaugusele (24 : 22) ja Tauno Lipp võttis mõtlemisaja. Geimi võitis siiski Eesti 25 : 22 ja mängu seega 3 : 0.