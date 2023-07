UFC megamatš! Superstaarid asuvad võitlema omapärase BMF-i meistrivöö nimel

Salt Lake Citys peetaval vabavõitlussarja UFC võitlusõhtul UFC 291 pannakse peamatšis mängu omapärane meistrivöö. Kergekaallased Dustin Poirier ja Justin Gaethje hakkavad heitlema BMF-tiitli (baddest motherfu**er) ehk justkui „kõige karmima mehe“ aunimetuse eest. Tegemist on küll sümboolse trofeega, kuid kaks ringi astuvat meest on vabavõitlusmaailmas kindlasti superstaari staatuses. Võitjale on lubanud meistrivöö isiklikult üle anda selle eelmine omanik Jorge Masvidal.