Kasper Suurorg otsib kahe Hispaania satsi tüli tõttu uut klubi, välistatud pole ka Eestisse naasmine

„Jäin aastaga väga rahule. Hooaja eel olin terve aja põhisatsiga ning sain Badalona ridades mängida Partizani ja Valencia vastu. Hooaja käigus olin nii põhimeeskonna kui ka Prati trennides, nii, kuidas vaja oli,“ selgitas Suurorg. „Trennid polnud metsikult intensiivsed, sest võrreldes teiste ACB (Hispaania kõrgliiga – E. K.) meeskondadega mängib Joventut teistmoodi – asi on taktikalisem, targem ja mingil määral rahulikum. Mulle see iseenesest sobib, et asi pole meeletult füüsiline ja kiire. Ise tunnen, et mul on paremaks läinud mängulugemine, positsioonivalik, abikaitse ning üleüldse kaitsemäng laiemalt.“