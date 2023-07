Eestlased jäid U22 rannavõrkpalli EM-i avapäeval võiduta: meie sooritustes polnud enesekindlust

Jürgenson tunnistas, et vastaste head mänguoskused ei tulnud üllatusena, aga oma taset ei suudetud esimestes mängudes näidata: „Pigem jäi kehv skoor ja tulemus enda asjade taha. Ei oskagi konkreetselt välja tuua, mille taha, sest igas elemendis jäi puudu. Peaväljak on siin muidugi äge ja publikut palju, mängida oli puhas nauding.“

Kais ja Meius nõustusid, et mäng oleks võinud ka vastupidise tulemusega lõppeda, aga vajalikel hetkedel jäi enesekindlusest puudu. „Mäng oli ilus ja võitlustlik, aga paaril hetkel, kui oli vaja mäng ära otsustada, polnud meie sooritustes enesekindlust ja suuresti selle taha võit jäi. Tegemist oli võrdsete meeskondadega ja vastasel õnnestus lõpus natukene paremini,“ võttis Meius tulemuse kokku. Kaisi sõnul oli esimene mäng kaotusest hoolimata turniirile hea algus. „Tegime natuke palju vigu, aga mänguplaan oligi riske võtta. Sellegipoolest oli see positiivne algus turniirile – tundub, et oma mäng töötab praegu hästi.“