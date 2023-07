Selgus majas? Venemaa ja Valgevene ei teeninud Pariisi olümpiamängudele kutset

„Olümpiamängude eesmärk on rahumeelsel võistlusel terve maailm lahti siduda. Meie hapras maailmas, mis on täis konflikte, lõhestumist ja sõdu, vajame ühendavat jõudu rohkem kui eales varem. Olümpiamängud peavad alati sildu ehitama ning ei tohi kunagi müüre püstitada. Kujutage seda lihtsalt ette ja võite öelda, et oleme unistajad,“ vahendab portaal Inside the Games ROK-i presidendi Thomas Bachi sõnu.