Tennisetähe tervis annab joomise ja pidutsemise tõttu otsad: lõpetan varsti karjääri, sest olen nagu 57-aastane

Kyrgiost on viimasel ajal kimbutanud tõsine põlvevigastus, mille tõttu on ta käesoleval hooajal pidanud kõigest ühe kohtumise.

28-aastase tennisisti sõnul on aga tervisehädad sedavõrd sagedased, et hiljemalt viie aasta pärast tuleb tal karjäär lõpetada.

„Pole mingit kuradi võimalust, et ma 33-aastaseni mängin, kindlasti mitte. See oleks ulme. Ma luban, et kui olen läinud, siis te ei näe mind enam kunagi,“ rääkis Kyrgios Los Angeleses toimunud Ultimate Tennis Showdownil.