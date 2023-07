U18 korvpallikoondis sai EM-il Rumeenialt valusa kaotuse ja veerandfinaali ei jõudnud

Peatreener Kris Killingu kommentaar: „Rumeenia oli võidetav, aga me ise rünnakul mõtlesime üle ja eks oli väsimus ka, Rumeenial oli siin pikem paus. Selle taha ei tahakski pugeda, pigem me ise ei saanud rünnakul vabasid viskeid sisse, aga üks-üks kaitsemäng oli täna see, kus kõik tahtsid vasakule läbi murda ja me lasime vastastel lõpuni minna. Valus, aga mis seal ikka. Poisid samas jälle näitasid sisu, tulime mitu korda raskest seisust välja, selle koha pealt peab jälle neid kiitma.“