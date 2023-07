Draama olümpiafestivalil: algselt disklahvi saanud Eesti jooksja tegi võimsa rekordiparanduse

Eesti peatreener Siim Raudla ütles, et tüdrukute kokkumäng polnud parimal tasemel, sest pärast saalikoondise tsüklit polnud neil palju aega 3x3 korvpalli harjutada. „Arvan, et esimene mäng läks selgelt kogemuse nahka. See poleks tohtinud lisaajale minna, oleksime pidanud mängu varem ära lõpetama. Teises mängus alustasid tüdrukud kehvasti. Tundus, et esimene mäng jäi neile sisse. Aga siis näidati omakorda iseloomu. Teadsin juba enne turniiri, et neis on sisu,“ rääkis juhendaja.

Veerandfinaali pääsemiseks tuleb Eestil neljapäeval alistada Prantsusmaa, kellel on kirjas 18 : 10 võit Rootsi üle ja 12 : 20 kaotus Sloveeniale. „Kõik võimalused on olemas. Ma ei ütleks, et Prantsusmaa midagi nii müstilist on. Vähemalt saime võimaluse millegi peale mängida, kuigi teise mängu keskel tundus kohati, et sellega saab asi läbi. Aga tüdrukutes mingi sisu on, et nad suutsid kaotusseisust välja tulla,“ sõnas Raudla.