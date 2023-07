Endise spordikangelase ülestunnistus. „Ma tarvitasin hunnikutes kokaiini, jõin viskit nagu vett“

1997. aastal Tour de France'i võitnud sakslane elas mitmeid aastaid ohtlikku elu. 2014. aastal sõitis ta alkoholi mõju all ning vigastas autoõnnetuses kahte inimest. „Ma tarvitasin palju kokaiini. Jõin viskit nagu vett,“ rääkis Ullrich.

Praegu on Ullrich harrastuskorras tagasi ratta seljas ning peab seda oluliseks, et halvalt teelt kõrval püsida. „Mul õnnestus enda jaoks taas üles ehitada stabiilne keskkond,“ avaldas ta.

Ullrich taandus tippspordist 2007. aastal, kui tuli avalikuks, et ta on seotud Operacion Puerto ja skandaalse dopinguarsti Eufemiano Fuentesega. 2013. aastal tunnistas sakslane üle, et tarvitas terve karjääri vältel veredopingut.