Rootsi koondis jätab Koraani põletamise tõttu MM-ile minemata

Rootsi maadlusliit otsustas nüüd, et nende koondis ülemaailmsel mõõduvõtul ei osale. Selle põhjuseks on rootslaste turvalisus MM-i võõrustavas riigis pärast hiljutist Koraani (moslemite püha raamat - toim) põletamist Kopenhaagenis ja Stockholmis toimunud moslemivastaseid proteste. Rootsi maadluskoondis sõidab hoopis Rumeeniasse ja osaleb seal rahvusvahelisel võistlusel.

20-aastane Rootsi koondislane Alexander Johanson tunneb otsusest suurt nördimust „Ma tunnen end tühjana. Jordaanias toimuvad maailmameistrivõistlused, aga meie koondis on otsustanud seda boikoteerida. See on viimane aasta, kui saan U20 vanuseklassis võistelda,“ rääkis Johanson kodumaa meediale. Oleksin läinud nendele võistlustele ühe favoriidina. See on nõme olukord, mida peab pikalt seedima.“