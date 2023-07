Kas määravaks saab raha või tiitlid? Prantsusmaa meedia: võimalik, et Mbappe läheb laenule

Kui see tõeks saab, siis oleks tegu kõigi aegade kallima üleminekuga. Mbappe teeniks naftariigis 700 miljoni euro suurust aastapalka. Mitmed staarmängijad on siirdunud Saudi Araabiasse eesotsas Karim Benzema ja Cristiano Ronaldoga , kuid Mbappé pole riiki siirdumise vastu huvi üles näidanud.

Prantsuse jalgpalliajakirjanik ja -ekspert Julien Laurens rääkis BBC-le, et Mbappé siirdumine Saudi Araabiasse on välistatud. „Ta ei taha sinna minna. PSG sõnul on luba kõnelusteks antud, kuid Mbappe ise ei soovi klubiga läbi rääkida. Asi pole rahas. Võimalik, et Mbappé läheb lepingu viimaseks aastaks laenule.,“ kommenteeris Laurens olukorda.