Venelanna endise agendi karm kriitika. „Maria Šarapova on kõigi aegade halvim slämmivõitja“

Maria Šarapova võitis tennisekarjääri jooksul kahel korral Prantsusmaa lahtised ja korra nii Austraalia lahtised, Wimbledoni kui ka US Openi. Seejuures oli ta karjääri esimest slämmitiitlit võites kõigest 17-aastane, kui venelanna krooniti 2004. aastal Wimbledoni tšempioniks. „Ma olen alati öelnud, et ta on tõenäoliselt kõigi aegade halvim slämmivõitja,“ rääkis Eisenbud The Tennis Podcastile antud intervjuus.