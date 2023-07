Välisminister Tsahkna: Venemaa ja Valgevene sportlasi ei saa lubada neutraalsuse lipu all olümpiamängudele

Eesti, Läti ja Leedu välisministrid tegid täna, 26. juulil, kui Pariisi olümpiamängudeni on jäänud aasta, avaliku pöördumise Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK), et rõhutada, et piirangud Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel peavad püsima, kuni sõda Ukraina vastu jätkub.