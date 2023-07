Jukka Toijala sõnul Märt Rosenthal ei vasta koondise kõnedele, mängija nägemus on teistsugune

Kui siinkirjutaja uuris rahvusmeeskonna peatreenerilt Jukka Toijalalt, miks 24-aastast mängujuhti pole nimekirjas, siis vastus oli üpris ootamatu. „Rosenthal oli meie listis, aga see on hea küsimus, et kus ta on. Me ei tea. Ta pole kõnedele vastanud ja me pole temaga kontakti saanud. Mul on omad mõtted, millest ma ei räägi, aga fakt on see, et Raido Roos on saatnud kutsed välja ning tal paluti teada anda, kas ta osaleb või ei,“ oli Toijala nõutu. Rosenthal siiski antud jutuga lõpuni nõus pole.