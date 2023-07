Soome tippkaardilugeja langes aastaid tagasi röövi ohvriks: kartsin aastaid üksi kodus olla

Soome meedia meenutab, et kaardilugejal on elus raskeid aegu olnud veelgi. 2019. aastal avastati tal rinnavähk, aga õnneks osutus ravi edukaks ning Hämäläinen sai raskest haigusest jagu.

35-aastane Hämäläinen on Soome üks tippkaardilugejaid. Ta võitis mullu koos Emil Lindholmiga WRC2 MM-tiitli.

Lindholm ja Hämäläinen on tänavu teeninud WRC2-s kolm poodiumikohta, möödunud nädalal toimunud Rally Estonial said soomlased oma klassis kolmanda koha. MM-sarja üldarvestuses on nad viiendal kohal 59 punktiga. Neid edestavad Yohan Rossel (77 p), Andreas Mikkelsen (69 p), Oliver Solberg (64 p) ja Gus Greensmith (62 p).