Pikk puudujate nimekiri sunnib korvpallikoondist mängustiili muutma

„Kui olin klubis treener, siis 95% tööst oli korvpall ja 5% muud asjad. Siin on vastupidi. 5% on korvpall ja ülejäänud ajal suhtled klubide, agentide ja teiste asjapulkadega. See pole lihtne. Tahame alati parimad mängijaid kokku saada, aga oleme harjunud, et alati tuleb ette pisimuresid. Ehitame mängu nende ümber, kes on olemas,“ tõdes korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala.