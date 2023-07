Eesti klubide kollektiivne põrumine. Tarmo Kink: pole mõtet asju ilustada, see on meie jalgpalli tase

Ainsa Eesti klubina on eurosarjas konkurentsi jäänud mullune meister Tallinna Flora, kes kohtub Konverentsiliiga kolmandas eelringis Armeenia või Rumeenia meistriga. Tõele au andes pole head nahka ka sealt oodata. Narva Trans, Paide Linnameeskond ja Tallinna Levadia tunnistasid vastase paremust Konverentsiliiga avaringis – üks kindlamalt, kui teine – ning nende jaoks on eurohooaeg lõppenud. Tegu on Eesti klubide viimaste aastate kõige kehvema esitusega Euroopas. Delfi sporditoimetus võttis ühendust endise Eesti jalgpallikoondislase Tarmo Kingiga ning uurisime, mis võis selle kõige põhjus olla?

„Peame endale aru andma, et me ei jaluta üle ei Andorra ega ka Fääri saarte meeskondadest. Me maadleme kõigiga ja see on kurb tõde. Me käisime mullu Levadiaga Islandil ja meile löödi kuus väravat ning mängiti igas elemendis üle. Peame püsima kahe jalaga maa peal – hetkel on see meie tase,“ analüüsis Kink Eesti klubide esitusi.