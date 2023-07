Dani Sordo võib Hyundais saada uue rolli. Abiteboul: peame mõtlema tuleviku peale

40-aastane Sordo võistleb Hyundais juba mitmendat aastat pooliku programmi alusel. Tema tänavuse hooaja parimaks tulemuseks on teine koht Portugali rallilt.

„Dani on mulle olnud nagu suur vend,“ rääkis Eesti MM-etapil viienda koha saanud Suninen DirtFishile. „Ta aitas mind enne kui autosse ronisin. Olen talle väga tänulik.“

„Me mõtleme ja vaatame, mida Dani edaspidi teha tahab. Aasta on jõudnud kohta, kus hakkame mõtlema tulevikule,“ rääkis Hyundai pealik Cyril Abiteboul. „Dani on tänavu meie sõitja ja tahtsime leida aega ka sellest rääkida. Kui tal kiiver juba peas on, pole eriti aega vestelda.“