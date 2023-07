Orissaares sõideti jetispordi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp

„Tegemist on küll juba kolmanda etapiga aga hea meel on näha, et ka hooaja teisel poolel lisandub uusi sõitjaid. Orissaare etapi korraldajad tegid väga head tööd, et muuta etapp sportlastele võimalikult mugavaks ja pealtvaatajatele vaatemänguliseks. Hoolimata ilmast oli hea meel näha nii palju rahvast vaatamas.“ kommenteeris etapi läbiviimist EVL-i peasekretär Algo Kuus.