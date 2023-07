Eesti rammumees püstitas Tartus uue maailmarekordi

Heinla ületas seega ukrainlasele Oleksiy Novikovile kuulunud maailmarekordit (536kg) nelja kiloga. 18 tolli jõutõmbe ala puhul on kangi otstesse asetatud suured rattad, mille tõttu kangi kõrgus maast on tavalise jõutõmbe omast üleval pool, lubades tõmmata turvaliselt olulisemalt suuremaid raskuseid. Raunoga koos osalesid 18 tolli jõutõstel Läti kõige tugevam mees Aivars Šmaukstelis ja Tartu kohalik rammumees Kaido Kuusik, kes mõlemad tõmbasid 450kg.

Eelnevalt on Heinla võitnud jõutõmbe maailmameistri võistlused kahel korral. Talle kuuluvad järgmised jõutõmbe rekordid: 400kg jõutõmbe maailmarekord 6 kordusega; eelmise aasta Viljandi rammumehe võistlusel tõmmatud hõbedollar jõutõmbe maailmarekord 580kg, Masters (üle 40 aastaste meeste) tava jõutõmbe maailmarekord 476k, Sellel võistlusel tõmmatud 18 tolli jõutõmbe maailmarekord 540kg.

Nende tulemustega on Rauno hetkel kõige parem jõutõmbaja maailmas, kes läheb septembri alguses Inglismaal toimuvatele tavalise jõutõmbe maailmameistrivõistlustele maailma rekordit püüdma. „Tartus toimunud võistlusel tehtud maailmarekord andis mulle Inglismaa võistluseks väga palju enesekindlust, et seal enda eesmärke saavutada. Võistlus oli nii hästi korraldatud, et sain 100%liselt keskenduda rekordikatseks ja kodupublik oli suureks abiks.“ kommenteeris Heinla peale võistlust.