Tipprattur sai dopingu kasutamise kahtluse tõttu ajutise võistluskeelu

„Tuginedes rahvusvahelise testimisagentuuri, Hispaania õiguskaitseasutuste ja Hispaania antidopingu uurimisele, mille keskmes oli dr Marcos Maynar, on meil tõendeid Miguel Angel Lopezi võimalikust dopinguvastase reeglite rikkumisest,“ kirjutas UCI.

Colombiast pärit Lopez on suurtuuridel jõudnud korduvalt kuue parima sekka. 2018. aastal oli ta nii Giro d'Italial kui ka Vueltal kolmas, mullu sai ta Vueltal neljanda koha. Rahvusvahelise rattaliidu sõnul on neil kahtlus, et Lopez omas ja kasutas keelatuid aineid 2022. aastal Giro d'Italiale eelnenud nädalatel. Toona jättis Colombia atleet jalavigastusele viidates tuuri ootamatult pooleli.