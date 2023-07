Soomes masinat testiv Lappi: sain jätkata selle tundega, mis jäi sisse Rally Estonia punktikatselt

„Mul polnud väga vaja randmeid soojendada, sest sain jätkata selle tundega, mis jäi sisse Rally Estonia punktikatselt. Mis seal ikka, sõita on mõnus. Tahtsin kodus kohe tiirutama minna, nii et kõik on korras,“ tõdes portaalile rallit.fi Hyundai piloot, kes Eestis sai nii etapi kokkuvõttes kui ka punktikatsel kolmanda koha.

Lappi on sel hooajal jõudnud pooltel rallidel poodiumile, aga parimaks on Itaalia teine koht. Järgmisel nädalal jahib ta Soomes karjääri teist MM-etapi esikohta - tema esimene pärineb 2017. aastast just Soomest.

Sellest hooajast Hyundai i20 roolis istuv Lappi on võtnud asja tõsiselt ette, sest ta testis kodumaal masinat ka enne Rally Estoniat. Ehkki Soome ja Eesti etapid on olemuselt kiired kruusarallid, siis 32-aastase piloodi sõnul on nad siiski piisavalt erinevad.

„Soomes on mehaaniline pidamine tavaliselt parem. Siin peab auto olema veidi jäigem kui Eestis, kus auto ja vedrustus vajas veojõu saamiseks rohkem tundlikkust,“ kirjeldas MM-sarja kokkuvõttes kuuendat kohta hoidev Lappi kahe naaberriigi rallide erinevust.

Soome MM-ralli algab järgmise nädala neljapäeval.