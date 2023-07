WRC2 sarja esiots on tihe. Oliver Solberg, Andreas Mikkelsen, Emil Lindholm, Sami Pajari, Gus Greensmith ja Yohan Rossel on kõik kuulunud WRC sarja või loodavad sinna pääseda. Et kuhugi jõuda, tuleb sellest seltskonnast läbi murda. Pole just lihtne ülesanne.