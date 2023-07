Rally Estonia võitnud Venemaa ralliäss naaseb uue lipu all EM-sarja

Lukjanuk startis viimati 2021. aasta novembris Kanaari saarte EM-rallil. Kui Venemaa väed tungisid Ukraina pinnale, pani piloot karjääri pausile. „Meil on sõpru ja sugulasi nii ühel kui ka teisel pool piire. Me tahame rahu. Minu tiim on selle sõnumiga sõitnud juba 2015. aastast saadik,“ kirjutas kahekordne Euroopa meister Lukjanuk toona sotsiaalmeedias. „Loodame ja usume kiiresse rahulikku lahendusse. Nii kaua, kuni inimesed surevad, meie rallidel ei osale.“

„Väga keeruline on kirjeldada meie olukorda ja tundeid. Mitte keegi, keda ma tean, ei toeta seda s***a. See on kohutav,“ lisas 2015. aastal Rally Estonia võitnud Lukjanuk DirtFishile, et nemad sõda ei toeta. „Me ei saa tegeleda meelelahutusega ajal, mil inimesed surevad.“

Nüüd näib, et Lukjanuk tuleb pausilt tagasi, sest tema nime leiab 29. juulil algava Rally di Roma Capitale EM-etapi stardinimekirjast. Sealjuures on tema nime taga lühend CYP ehk ta sõidab Küprose lipu all. Veel pole teada, kas Lukjanuk on võtnud Küprose kodakondsuse või ta sõidab lihtsalt Vahemeres asuva riigi litsentsi all.

Lukjanuk pole vahepeal istunud jõude. Suvel hoidis ta kätt soojas Hispaanias toimunud testil, mis päädis väljasõiduga. Toona lahvatas Peugeot' masin leekidesse, ent nii piloot kui ka kaardilugeja Aleksander Semenov pääsesid masinast välja.

Rooma rallil osalevad teiste seas ka EM-sarja üldarvestuse kaks parimat mees Hayden Paddon ja Mārtiņš Sesks, eestlasi lähtes pole.