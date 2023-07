KUULA | Sander Maasingu elukool: Pikkuusiga Jugoslaavia tuuril, Taaramäe ja Kangertiga juunioride Rahutuuril

Maasing, kes vanuse poolest võiks veel tipptasemel võidu sõita, on pärit Jõgeva lähistelt Siimustist. Kuidas üks Siimusti poiss jalgrattaspordi juurde üldse jõuab ja mis on need hoovad, mis teda selle ala küljes kinni hoiavad? Maasingu otseseks eeskujuks ja kamraadiks oli ja on Rene Mandri, kellega mingil eluetapil oldi nagu särk ja püksid või sukk ja saabas. Kogu aeg ninapidi koos.