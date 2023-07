WRC-sari arutab rallide formaadi ja punktisüsteemi muutmist

Erinevad osapooled on käinud koos viimasel kahel kuul. Kuigi parandamisruumi on mujalgi, siis kõige teravam küsimus on pühapäevadega. Kui Eestis käis ka ralli viimasel päeval poodiumikohtadele tihe heitlus, siis enamasti on viimaste päevade hommikutel vahed väga suured ning piloodid hoiavad masinat ja rehve punktikatseks.

WRC vanemspordidirektor Peter Thuli kaalutakse uue punktisüsteemi loomist. „Pühapäevane formaat on nimekirja tipus,“ kinnitas Thul Motorsport.com-ile. „Olin isegi üllatunud, kui sain teada, et kui paljud inimesed vaatavad pühapäeva hommikul rallit. Tahame, et pühapäeval oleks etapile korralik finaal.“

Kuna sõitjad peamiselt säästavad pühapäeval rehve viimaseks mõõduvõtuks, siis Kalle Rovanperä pakkus mõned nädalad tagasi välja lahenduse, et enne punktikatset saaksid masinad alla uue rehvikomplekti. Thuli sõnul see ettepanek suurt poolehoidu pole leidnud.

Pühapäeval soovitakse jagada rohkem punkte

„Meil pole küll ühtegi lõplikult versiooni, kuid me mõtleme ja arutame, kas teatud tark punktisüsteem aitaks pühapäevad paremini käima tõmmata. See tähendaks, et Super Rally süsteemis liitujal oleks pühapäeval võimalik teenida rohkem silmi. Praegu sõidavad need piloodid viimased kolm etappi väga rahulikult ning siis lähevad punktikatsele,“ jätkas ta.

Praegu süsteemi põhjal saab ralli võitja 25 silma, punktikatse viis parimat saavad vastavalt juurde 5, 4, 3, 2 ja 1. Thuli jutust võib välja lugeda, et tulevikus jagataks pühapäeval rohkem punkte.

„Ma ei saa teile kirjeldada [uut punkti]süsteemi, sest seda pole veel paika pandud, kuid see peab olema tasakaalus ülejäänud nädalavahetusega. Võitja peab jätkuvalt saama kõige enam punkte ning eelis peab olema neil, kes sõidavad ralli otsast lõpuni läbi. Muul juhul devalveerime eelnevad päevad. Asi peab olema publikule lihtsalt arusaadav,“ lisas Thul.