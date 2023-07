Kalev/Cramoga liitub teinegi möödunud hooajal välismaal pallinud eestlane

Meeskonna peatreener Heiko Rannulal on hea meel, et Nurger tagasi Kalevis on ning lisab, et kuigi koht on talle tuttav, siis roll saab varasemast suurem olema. Kalev/Cramo jaoks on tegemist seitsmenda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks on leping sõlmitud. Lisaks Nurgerile on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga ning ääremängijate Hugo Toomi ja Kregor Hermetiga.