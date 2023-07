Discgolfi EM Tallinnas: ainulaadne võistluspaik, 20-tunnised tööpäevad, 4 kilomeetrit piirdeaedu ja unistus kuninglikust suurvõistlusest

Mille poolest Eestis ja Euroopas korraldatavad võistlused kõige enam USA omadest maha jäävad? Mis võiks olla aga meie eelis?

Raske on kõiki Eestis või Euroopas toimuvaid võistlusi kuidagi ühte patta panna. Aastaid Soomes Nokias toimunud European Open või esimest korda Eestis toimuv South Estonian Open ei ole võrreldavad üritused. Seega on keeruline ka USA võistlustega paralleeli tõmmata. European Open ei jäägi tõenäoliselt suures pildis millegi poolest maha – võib-olla tulesid, vilesid ja show’d on natuke vähem, aga muus osas ju igati vinge üritus, kus on kohal tuhandeid pealtvaatajaid ja mida igalpool üle ka kantakse.



Üldjoontes ma arvan, et me ei peaks võrdlema discgolfi üritusi teiste discgolfi üritustega, see ei too innovatsiooni kaasa. Kui täna panna kõrvuti discgolfimaailma mõni tippüritus näiteks tennise, golfi, korvpalli, ralli või mõne muu populaarse ala tippvõistlusega mujal maailmas, siis saame ju kõik aru, kui lapsekingades discgolf alles on. Meil on veel väga pikk maa minna, et discgolfist saaks maailma spordiareenidel kõlava nimega ala, mille võistlusi jälgiksid miljonid inimesed üle maailma.