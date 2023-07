M-Sport selgitas, mis Tänaku Fordi mootoriga ikkagi juhtus. Probleem avaldus juba kolmapäeval

Enne Rally Estoniat sai Tänaku Ford täiesti uue mootori. Tegemist oli teise mootoriga, mis sel hooajal lubatud autole paigutada. Seejärel tehti Suurbritannias kõik vajalikud testid ning tundus, et uue jõuallikaga on kõik korras.

„Tegime kõike tavapäraselt. Meil on kindel protsess, mida mootori vahetamisel järgime. Seejärel sõidab auto umbes tunnikese, mille jooksul läbitakse 40 km. Seejuures läbime ka testikatse formaadi,“ selgitas M-Sporti tehniline direktor Chris Williams DirtFishile.

„Testikatselt saabunud andmed nägid head välja. Meil ei olnud ühtegi probleemi. Kurvides oli jõud olemas. Tegime kõik vajalikud testid. Seejärel andsime vajalikud allkirjad. Tegime kõik, et sellist probleemi ei saaks juhtuda,“ lisas ta.

„Eestisse saabudes kontrolliti auto kohe üle. See oli kolmapäeva hommikul kell 9.00. Kõik oli korras. Umbes lõuna ajal toimus auto kaalumine. Kui mehed tagasi saabusid, siis nad ütlesid, et nende arvates on autol süütetõrge. Auto olevat tühikäigul kõlanud imelikult,“ meenutas Williams.