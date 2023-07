OTSE DELFI TV-s | „Mehed ei nuta“: Mida suutis Ott Tänak ja Ford nõmedas olukorras tõestada? Kas Eesti jalgpall ongi kehva?

Saate peateemad:

- Võtame kokku Rally Estonia. Miks on vaja, et see juhtuks ühe rallimaailma superstaariga oma koduralli eel, et absurdsena tunduv viieminutiline karistus mootori vahetuse eest läheks muutmisele? Kas tõesti pakkusid kohtunikud kohapeal võimalust, et kui konkurendid nõus, alustame ikkagi nullist? Mida suutis Ott Tänak ja Ford nõmedas olukorras tõestada? Miks läks aia taha ülejäänud eestlaste võistlus? Kas aeg on asuda Kalle Rovanperäle tiitlit kaela riputama? Mida arvata uudisest, et M-Sport tahab Tänakuga uut lepingut ja saata teda ka Dakari rallile? Rallimaailm karjub ühes kooris, et nii head rallit ei saa WRC kalendrist välja jätta - viisakus või põhjendatud kiitus? Ja mis on tulevikuväljavaated tegelikult?