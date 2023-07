Spordidokumentaal „Kaks südant“ kvalifitseerus Eesti esindaja kandidaadiks Oscaritel

Igal aastal paneb Eesti Filmi Instituut kokku komisjoni, kes otsustab milline film läheb Eestit esindama Oscaritele rahvusvahelise filmi kategoorias. Komisjoni nimekiri on kinnitamisel ning valmis on ka nimekiri Eesti filmidest, mis vastavad kriteeriumitele. Dokumentaalfilm „Kaks südant“ vastab konkureerimise tingimustele ning kandideerib Eestit Oscaritel esindama.

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Riina Pilli sõnul on tegemist suurepärase uudisega, mis on tunnustuseks nii filmi tegijatele kui ka alale endale. „Eesti Filmi Instituudi pöördumine meie poole kutsega osaleda konkursil, mille tulemusel selgub, milline film esindab Eestit Oscaritel rahvusvahelise filmi kategoorias, on ääretult suur kompliment ning tunnustus tehtud töö eest. Kindlasti on siin oma osa ka ratsaspordi vaatemängulisusel ning emotsioonidel, mida hobused nii valdkonna entusiastides kui ka filmi vaatajates tekitavad,“ ütes Pill. Tema sõnul selgub konkursi lõpptulemus augustis.