Mark Lajal alistas Hispaanias viiekordse suure slämmi turniiri võitja

Lajal alistas avaringis prantslase Pierre-Hugues Herberti (ATP 451.) 6:4, 7:6 (4). Herbert on suuremaid tegusid teinud paarismängus, kus ta on koguni viiekordne suure slämmi turniiri võitja (kaks esikohta on tulnud Prantsusmaa lahtistel ning üks nii Austraalia lahtistel, Wimbledonis kui ka USA lahtistel).