Meier langes MM-sarjas üheksandaks: kõrgemale pürgimiseks on vaja leida võimalusi veelgi rohkem treeningutele keskenduda

„Asume 2000 meetri kõrgusel merepinnast, kus on palju lahtist pinnast ehk muru, mulda ja kiviklibu. Osad katsed on suurte kivikamakatega, kuhu on ebaõnnestumise korral väga keeruline rattal tagasi ronida, et oma liini jätkata,“ muljetas Meier.