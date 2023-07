Motosportlase Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ōed astuvad oma eeskuju jälgedes

Kovalenko-Kõlvarti õed sel korral ei võistelnud veel vaid proovisid rada.

Kas järgmistel kordadel neid ka Särtsuka starti oodata?

Mul on kaks väikest õde, keda ma enamasti treenin koduaias ja neile oli see esmakordne kogemus sõita nii ägedal rajal, kus olid erinevad elemendid kui ka pinnas. Neil õnnestus mitmest oma hirmust üle saada tänu sellele, et nägid teisi lapsi sõitmas. Motospordis saab enamasti paremaks läbi selle, kui saad teistega koos sõita. Kindlasti osaleme järgmistel võistlustel ka.

Kuidas võistlus omale meeldis ?

Võistlus oli väga hästi korraldatud ja tore oli näha, et igas vanuserühmas oli nii palju lapsi stardis. Oli ka väga palju kiireid tütarlapsi. Kõik lahkusid võistluselt positiivse emotsiooniga ja suure motivatsiooniga. Lapsed said väga suure kogemuse tänu sellele, et said teisi lapsi jälgida ja jooksvalt areneda. Mind hämmeldas, et kaheaastased, kes enne ja pärast võistlust magasid lapsevankris, suutsid võistlustel väga hästi kurve ja künkaid läbida ega kartnud midagi.

Mis sellisest sarjast arvate? Kas arvate, et motiveerib lapsi ka edasi motospordiga tegelema?