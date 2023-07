Miia Ott püstitas olümpiafestivalil võistluste rekordi, langes mitu Eesti noorte tippmarki

16-aastane Ott läbis eeljooksu ajaga 11,67, mis on võistluste rekord ja pääses otse finaali. Eeljooksudes näitas paremuselt teist aega Vita Penezic (Horvaatia), kes läbis distantsi ajaga 11,77. „Ei saaks öelda, et jooks ideaalne oli. Võib-olla hakkasin liiga palju rapsima ja ei keskendunud jooksule. Keskendusin pigem sellele, et keegi minust ette ei jõuaks. Seda viga üritame parandada, et ma järgmisel korral jookseksin ikkagi enda jooksu. Kui tuleb hea koht, siis tuleb,“ rääkis Ott, kellel jäi isiklikust rekordist puudu üheksa sajandikku.